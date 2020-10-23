Москва, , 05:01 — REGNUM Политические, а не военные цели в большей степени преследовала Турция, закупая у России зенитно-ракетные комплексы С-400, считает глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Алексей Пушков «А суть не в американских «Патриотах», попадающих в цель через раз, и не в европейских системах, а в политическом смысле закупки Анкарой С-400 — даже более, чем в военном. Закупка российских систем, несмотря на давление США и угрозу санкций с их стороны (так и не введенных), это демонстрация особого места Турции в НАТО и реальная заявка на автономную от альянса внешнюю политику».

Сенатор добавил, что после этого шага западные союзники турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана стали относится к нему по-другому. Вместе с тем Пушков назвал это решение главы Турции «политически верным», поскольку это позволило укрепить «неровное и противоречивое» партнерство Турции с Россией и усилить авторитет Анкары в мире.

«Не говоря уже о том, что этой закупкой он заметно укрепил неровное и противоречивое, но все же пока выдерживающее кризисы партнерство с Москвой, которое сильно повышает авторитет и вес Турции в мировых делах. Решение Эрдогана купить российские установки было политически верным». — написал глава комиссии.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Алексей Пушков заявил, что Турция могла бы избежать санкций со стороны США, ели бы послушно закупила ненужные ей американские противоракетные комплексы Patriot.

Читайте ранее в этом сюжете: Пушков об антитурецких санкциях США: нужно было послушно закупать Patriot