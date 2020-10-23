Вашингтон, , 04:52 — REGNUM Соединенные Штаты представят готовую вакцину против коронавирусной инфекции в течение ближайших недель, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе дебатов со своим соперником на грядущих выборах Джо Байденом.

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«У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что после введения препарата Regeneron из антител почувствовал себя суперменом. Также он добавил, что вакцина против COVID-19 скоро появится в США.

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