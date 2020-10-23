Москва, , 04:44 — REGNUM В России считают необходимым совершенствование Организации Объединённых Наций (ООН) и вместе с тем отвергают новации, которые могут ослабить роль этой организации в международных делах, написала 23 октября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в статье для «Известий».

"Для нас в корне неприемлемы любые новации, если они сопряжены с риском ослабления роли ООН как гаранта мира и безопасности», — написала она.

Матвиенко добавила, что в России считают неприемлемыми и любые реформы в ООН, если они посягают на «фундаментальные принципы международных отношений». К ним она отнесла уважение суверенитета стран, невмешательство в их внутренние дела, право народов самостоятельно определять свою судьбу, урегулирование возникающих разногласий исключительно политическим путем.

Ранее Валентина Матвиенко сообщала, что влияние ООН на ход событий в мире слабеет, но это не значит, что организация себя изжила.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко: влияние ООН слабеет, но организация себя не изжила