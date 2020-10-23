Москва, , 04:30 — REGNUM Ни одна страна в мире сегодня не может претендовать на роль глобальной сверхдержавы, заявил 22 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

«Не может это делать ни Российская Федерация, ни Соединенные Штаты Америки, ни любая другая страна», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что страны с двумя крупнейшими ядерными потенциалами — Россия и США — несут ответственность за стратегическую стабильность в мире и являются своеобразными «законодателями мод».

Что касается американского экономического потенциала, то он является «другой величиной» с другим влиянием на глобальные процессы.

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