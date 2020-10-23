Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Свой голос на предстоящих в США всеобщих выборах планирует досрочно отдать американский президент Дональд Трамп, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир на брифинге.

По словам чиновника, глава государства проголосует 24 октября в Палм-Бич в штате Флорида, где находится его поместье.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября стало известно, что по меньшей мере 35 540 036 американских граждан досрочно проголосовали на всеобщих выборах в США, которые назначены на 3 ноября.

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