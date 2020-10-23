Ново-Огарево, Московская область, , 04:18 — REGNUM Позиция президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму не имеет значения, поскольку интересы России надёжно защищены, заявил 22 октября президент России Владимир Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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"Что касается каких-то устремлений (президента Турции. — ред.) по поводу Крыма: я этого не знаю. Мне это не интересно, потому что интересы России надежно защищены», — сказал глава российского государства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что Эрдоган после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре назвал «незаконной аннексией» возвращение Крыма в состав России. Турецкий лидер добавил, что Анкара никогда не признает полуостров частью России и будет поддерживать проживающих там крымских татар.

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