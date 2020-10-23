Иерусалим, , 03:49 — REGNUM Военные объекты ХАМАС в секторе Газа были атакованы ВВС Израиля в ответ на ракетный обстрел. Об этом пресс-служба Армии обороны Израиля 22 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

«В ответ на две ракеты, запущенные из Газы по Израилю сегодня вечером, наши ВВС только что поразили военные цели ХАМАС в Газе. ХАМАС понесёт последствия террористической деятельности против израильского гражданского населения», — говорится в заявлении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, система ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа. Палестинская ракета была перехвачена системой «Железный купол».

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