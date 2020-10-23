Ново-Огарево, Московская область, , 03:32 — REGNUM Вопрос о продолжении работы на посту главы государства после 2024 года назвал преждевременным президент России Владимир Путин, выступая 22 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

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"Что будет в 2024 году или в более позднее время, это нужно будет смотреть, когда время подойдёт, — объяснил президент. — Сейчас нужно просто всем напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке».

При этом Путин подчеркнул, что отдаёт себе отчет в том, что время его пребывания в кресле главы государства не бесконечно.

«Это когда-то, безусловно, закончится, я отдаю себе в этом отчет прекрасно», — сказал президент.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2020 года Владимир Путин не стал исключать, что снова будет баллотироваться в президенты в 2024 году.

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