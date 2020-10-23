Бамако, , 03:21 — REGNUM Вооруженные силы Мали вернули контроль над деревней в центре страны, которая была захвачена террористами в течение двух недель, сообщает пресс-служба малийской армии.

Сообщается, что вооруженные боевики удерживали в заложниках нескольких жителей деревни Фарабугу. Войска Мали не могли подойти к населенному пункту из-за сильных ливней и размытых дорог. Однако 22 октября вооруженные силы при поддержке авиации смогли освободить деревню от джихадистов.

Как сообщало ИА REGNUM, террористы удерживали контроль над деревней Фарабугу благодаря разрушенному мосту и размытым дорогам. Сами боевики запрещали кому-либо въезжать в населенный пункт.

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