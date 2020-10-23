Тегеран, , 08:47 — REGNUM 22 октября МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чтобы проинформировать его о необоснованных обвинениях США в адрес Ирана касательно предполагаемых попыток Тегерана повлиять на американские выборы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

По словам официального представителя МИД Ирана Саида Хатибзаде, Лейтнер был вызван для того, чтобы заслушать протест Ирана против заявления США о том, что Тегеран и Москва стремятся повлиять на американские выборы.

«Ранее директор Национальной разведки США Джон Рэтклифф обвинил Иран и Россию в оказании влияния на американские выборы», — пояснил Хатибзаде. Официальный представитель МИД Ирана далее отверг такое заявление и охарактеризовал его как необоснованное и ложное.

«Иран в очередной раз заявляет, что стране все равно, кто станет следующим президентом США», — сообщил Хатибзаде.

Напомним, что посольство Швейцарии представляет интересы США в Тегеране.