Тегеран, , 08:30 — REGNUM 22 октября официальный представитель иранской миссии при ООН Алиреза Мириусефи осудил обвинения в отношении Ирана по поводу вмешательства в американские выборы. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«В отличие от США, Иран не вмешивается в выборы, которые проводятся в других странах», — написал Мириусефи в своем твиттере.

Данное замечание иранский дипломат сделал в ответ на заявления директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа о том, что Иран и Россия стремятся повлиять на выборы в Соединенных Штатах.

«Мировое сообщество стало свидетелем отчаянных попыток властей США поставить под сомнение исход собственных президентских выборов», — сказал представитель иранской миссии при ООН. Он также отметил, что обвинения Джона Рэтклиффа вызваны ослаблением доверия избирателей.

Президентские выборы в США намечены на ноябрь 2020 года.