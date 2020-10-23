Тегеран, , 08:26 — REGNUM 21 октября в Тегеране состоялось девятое совместное консульское совещание между Ираном и Казахстаном с целью обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 октября.

Сопредседателями встречи выступили генеральный консульский директор МИД Ирана Махмуд Адиб и его казахстанский коллега Ахатаев Бавирджан. Представители двух государств выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству в различных областях.

Стороны договорились содействовать выдаче торговых, туристических и дипломатических виз, оказывать консульскую поддержку гражданам обеих стран, содействовать борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью, а также обмениваться мнениями в судебных делах.

Правительство Казахстана также официально включило Иран в список стран, получивших одобрение в выдаче электронных виз. Иранские граждане смогут получать визы в электронном виде в пунктах въезда в страну.