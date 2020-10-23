Тегеран, , 08:29 — REGNUM 21 октября министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в телефонном разговоре с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом пожелал успехов новому боливийскому правительству и выразил готовность Ирана к расширению двусторонних связей. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 октября.

Зариф поздравил партию Моралеса с победой на государственной политической арене. Он пожелал успехов новому боливийскому правительству и выразил готовность Ирана развивать отношения с легитимным правительством Боливии.

Ранее Зариф в своем твиттере передал поздравления боливийскому правительству и народу в связи с проведением президентских выборов. «Поздравляю избранного президента Луиса Арсе и вице-президента Дэвида Чокехуанку с этой ценной всенародной победой», — отметил он.

Тем временем официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде поздравил боливийский народ с прошедшими в спокойной обстановке выборами.

Напомним, что бывший министр экономики и государственных финансов Боливии Луис Арсе набрал более 50% голосов, одержав уверенную победу на президентских выборах.