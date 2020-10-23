Тегеран, , 08:39 — REGNUM 21 октября старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи выступил в поддержку деятельности Конституционного комитета Сирии в условиях отсутствия внешнего вмешательства. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 22 октября.

Спецпредставитель президента России по урегулированию сирийского кризиса Александр Лаврентьев, возглавляющий высокопоставленную военно-политическую делегацию в Тегеране, встретился и провел переговоры со старшим помощником министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгаром Хаджи.

Хаджи подчеркнул, что укрепление доверия между членами конституционного комитета является принципиальной позицией Исламской Республики Иран.

Стороны обсудили последние события в Сирии, включая мирный процесс и деятельность конституционного комитета, ситуацию в Идлибе, а также инициативы сторон по улучшению экономического и гуманитарного положения в стране.

Отметив позитивные достижения российско-иранского сотрудничества по Сирии как на двустороннем уровне, так и в рамках Астанинского мирного процесса, Лаврентьев подчеркнул необходимость дальнейшего проведения консультаций и осуществления сотрудничества между обеими сторонами.