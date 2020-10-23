Владивосток, , 03:20 — REGNUM Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Яков Баляев», построенный в Санкт-Петербурге для Тихоокеанского флота (ТОФ), после прохождения Северным морским путём прибыл во Владивосток. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ближайшее время ПМО «Яков Баляев» пройдёт заводские ходовые испытания в полигонах ТОФ с участием представителей Средне-Невского судостроительного завода и контрагентских организаций. Ожидается, что корабль войдёт в состав минно-тральных сил ТОФ ВМФ России до конца 2020 года.

«Яков Баляев», корпус которого изготовлен из монолитного стеклопластика, был заложен на Средне-Невском судостроительном заводе в декабре 2017 года. Он стал четвёртым кораблём проекта 12 700 и первым, построенным верфью для ТОФ. В настоящее время на предприятии в разной степени готовности находятся ещё четыре «Александрита» — корабли «Георгий Курбатов», «Пётр Ильичёв», «Анатолий Шлемов» и «Лев Чернавин».

Как сообщало ИА REGNUM, новейший корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 «Яков Баляев», направляющийся из Санкт-Петербурга на Тихоокеанский флот (ТОФ), прошёл Северным морским путём и ожидается во Владивостоке в первой декаде октября.

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