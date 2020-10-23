Вашингтон, , 02:50 — REGNUM Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден в 2017 году лично встречался с партнерами его сына Хантера по китайскому бизнесу, утверждает телеканал Fox News со ссылкой на личную переписку сына кандидата.

По данным телеканала, в 2017 году Тони Бобулински, один из партнеров Хантера Байдена, встречался с Джо Байденом. Тогда Бобулински возглавлял компанию Sinohawk, связанную с китайской CEFC. В переписке он предлагал привезти Хантеру переводы на китайский язык ряда документов.

В свою очередь сын Байдена назначил встречу 2 мая в Лос-Анджелесе. При этом детали встречи пока не известны, однако позднее Бобулински поблагодарил Хантера Байдена за проведенную встречу.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября сын Джо Байдена Хантер потребовал вернуть жесткий диск с компрометирующей перепиской. Он направил соответствующее письмо в компьютерную мастерскую, откуда переписка была изъята сотрудниками ФБР. Также с аналогичными просьбами он обращался к властям США и в суды.

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