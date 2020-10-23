Иерусалим, , 02:25 — REGNUM Соглашение о регулярном авиасообщении между Израилем и Бахрейном подписали власти этих стран, сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на своей странице в Twitter.

По его мнению, указанный шаг позволит развивать торговые отношения между государствами и туризм. Нетаньяху отметил, что соглашение делает Азиатско-Тихоокеанский регион более доступным для израильских туристов.

Он также добавил, что реализация мирных договоренностей между Израилем, Бахрейном и ОАЭ продвигается стремительными темпами.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября Бахрейн и Израиль официально установили дипломатические отношения. Позднее соглашение о полной нормализации отношений с Израилем утвердили власти ОАЭ.

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