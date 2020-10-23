Москва, , 02:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин заинтересован в налаживании отношений с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в эфире Первого канала российского телевидения.

«Президент это понимает, он отдает себе в этом отчет, и он как был, так и останется заинтересованным в выстраивании, или точнее говоря, в реанимации наших двусторонних отношений. С любым президентом, которого выберут американцы», — заявил он.

Песков добавил, что нельзя говорить о том, что один из кандидатов в американские президенты является более предпочтительным для России. По его словам, выбор должны делать сами граждане США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин назвал бредовыми санкции Запада за воссоединение с Крымом. Он отметил, что желание крымчан вернуться в состав РФ является демократичным, и наказывать за это — бред.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал бредовыми санкции Запада «за Крым»