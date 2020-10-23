Вашингтон, , 01:37 — REGNUM В санкционный список США 22 октября были включены два члена ливанской партии «Хезболла», а также три организации и один человек, обвинённые в связях с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР). Об этом сообщает пресс-служба Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Из заявления ведомства следует, что санкции в отношении ливанских официальных лиц были введены из-за осуществляемых против интересов США в регионе дестабилизирующих действий «Хезболла».

Как сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне принято решение о расширении санкций в отношении Ирана. В американский чёрный список дополнительно включены двое граждан Китая и один гражданин Австралии, а также шесть китайских и одна австралийская компания.

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