Москва, , 01:37 — REGNUM Проблемы урегулирования кризисов в Сирии и Ливии обсудили на встрече в Москве 22 октября спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и замглавы МИД Турции Седат Онал. Об этом 23 октября сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В коммюнике отмечается, что стороны при обсуждении ситуации в Ливии констатировали «прогресс, наметившийся на политическом, военном и экономическом межливийских переговорных треках».

Также подчёркивалась важность того, «чтобы ливийский национальный диалог под эгидой ООН носил инклюзивный характер и опирался на решения Берлинской международной конференции и резолюцию 2510 СБ ООН».

Касательно ситуации в Сирии дипломатами была отмечена необходимость продолжения «скоординированных усилий России и Турции, в том числе в рамках «Астанинского процесса», по содействию достижению комплексного урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН».

Стороны отметили приверженность государств «принципу уважения единства, территориальной целостности и суверенитета Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, межведомственную делегацию Турции, прибывшую в Москву с двухдневным визитом, возглавлял замглавы МИД Турции Седат Онал.

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