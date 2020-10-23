Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Госдеп США изучает возможность обвинения в антисемитизме ряда международных правозащитных организаций, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Источники сообщают, что в список этих организаций входят и Human Rights Watch, Oxfam и Amnesty International. Ожидается, что Госдепартамент намерен подготовить и опубликовать доклад на соответствующую тему уже в течение нескольких ближайших дней.

Уточняется, что представители американского внешнеполитического ведомства обратились к представителям правозащитных организаций с вопросом об отношении к Израилю. Также Госдеп США намерен изучить, как правозащитники относятся к экспансии Израиля на Западный берег реки Иордан. Телеканал CNN не исключает, что доклад будет опубликован перед выборами, чтобы обеспечить поддержку президента США Дональда Трампа среди евреев.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в Соединенных Штатах. В указе также говорилось, что число инцидентов на почве антисемитизма в США растет с 2013 года.

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