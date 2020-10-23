Москва, , 00:38 — REGNUM На прошедшей неделе 29 летательных аппаратов иностранных государств (26 самолётов-разведчиков и три БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было. Инфографику с данными Минобороны РФ 23 октября опубликовала газета «Красная звезда».

Ту-160 ВКС России Минобороны России

Всего лётчиками ВКС России в рамках боевой подготовки было выполнено 266 лётных смен на 66 аэродромах. Самолёты военно-транспортной авиации совершили более 600 перелётов.

По данным Минобороны РФ, вооружённые силы в рамках боевой подготовки провели более восьми тысяч практических мероприятий на 112 полигонах. Проведено более 1,1 тыс. занятий по вождению, из них 37% ночью. Десантниками было выполнено более 10 тыс. прыжков с парашютом.

Морские рубежи на прошедшей неделе охраняли более 60 подводных лодок, надводных кораблей и судов обеспечения.

По контракту на военную службу приняты около 1,5 тыс. солдат и сержантов. Поступили на военную службу пять офицеров.

Как сообщало ИА REGNUM, британские истребители Typhoon, сутками ранее вылетавшие на «перехват» и сопровождение российских стратегических ракетоносцев Ту-160 над Северным морем, несли полный боекомплект.

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