Москва, , 07:56 — REGNUM В ответ на идею ввести в Нагорный Карабах войска Российской Федерации первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что в ВС России не планируют этого делать. На это отреагировали пользователи сети 22 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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Части пользователей идея направить вооружённые силы России в Карабах показалась разумной. По видению данных граждан, пока стороны конфликта не смогли прийти к мирному решению спора, военные России могут переломить ход войны в необходимую для России сторону.

«Возможность России провести десантную операцию в Армении вполне оправдана! Ну, ведь действительно, армянский народ еще помнит о геноциде и надо постараться им помочь не столкнуться вновь в этой бедой. Да конфликт до сих пор не перешел в стадию дипломатического решения из-за действий Баку. Однако, в любом случае, проведение десантной операции в Армении требует подробного рассмотрения. И да, такая операция, действительно, могла бы ещё раз напомнить, какая страна является ведущей на постсоветском пространстве», — считает Леонид Д.

Другие оказались согласны только на миротворческую миссию Российской Федерации. По мнению людей, России не стоит полноценно влезать в развязавшийся конфликт, ведь обе республики являются дружественными нашему государству.

«Те кто призывает Россию к военным действиям не связанным с защитой безопасности государства и граждан страны, должны показать пример — первыми вступить в бой. Россия может лишь поучаствовать в Карабахе в качестве участника гуманитарной миссии или, например, в рамках мандата ООН, как миротворцы», — пишет пользователь под псевдонимом «Прото».

Отдельные комментаторы призвали военных не участвовать в подобных затеях руководства России. Граждане указали на то, что правительство страны может лишь сокращать и лишать, а не достойно вознаграждать за риск быть убитым в боевых действиях.

«Ребята, не надо туда идти. Пусть туда идут Госдума и Минфин, которые хотят вас сокращать и пенсию вам с понижающим коэффицентом выплачивать. Не надо рисковать своей жизнью, из-за толстосумов. Мы уже это проходили», — призывает пользователь «Хамелеон».

Нашлись и те, кто вовсе не нашёл причины применять вооружённые силы России в Нагорном Карабахе. По мнению граждан, для нашей страны нет никакой разницы, какая из сторон конфликта займёт данный регион. И Баку и Ереван являются одинаково важными партнёрами, и участие на стороне одной из них является неприемлемым, считают люди.

«У нас мало проблем в стране? В экономике? Зачем Россия должна лезть в Нагорный Карабах? Какая разница, чей он будет: Армении или Азербайджана? Россия в любом случае от этого ничего не выигрывает, а только снова создает проблему тлеющего конфликта вокруг своих границ. Таких конфликтов и так много. Лучше бы занялись развитием своей страны, а не выкидывали деньги на ветер. Чем сильнее экономически будет страна, тем больше будет союзников», — написал Михаил.

Напомним, 22 октября первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что ВС России не планируют применять в зоне боевых действий на территории непризнанного Нагорного Карабаха.