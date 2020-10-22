Тегеран, , 23:26 — REGNUM Нежелание США полноценно продлевать Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) говорит о незаинтересованности американцев в мировой стабильности, написал 22 октября иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в Twitter.

Зариф добавил, что Штаты в действительности стремятся начать гонку вооружений, которой мешает СНВ-3. Иранский дипломат назвал этот договор одним из главных мировых документов, «обеспечивающих международную безопасность и контроль над вооружениями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, продлевать СНВ-3 на десять лет США отказались. В итоге сейчас обсуждается вариант продления этого договора на год при условии заморозки на этот срок Россией и Штатами ядерных вооружений. Действующий пока документ утратит силу в грядущем феврале.

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