Иерусалим, , 22:47 — REGNUM Система ПВО Израиля перехватила одну ракету, выпущенную из сектора Газа, сообщили 22 октября в израильской Армии обороны.

Палестинская ракета была перехвачена системой «Железный купол». Всего, как отмечают израильтяне, было выпущено две ракеты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в предыдущий раз Армия обороны Израиля заявляла о ракетной атаке из Газы два дня назад. В ответ израильтяне атаковали позиции ХАМАС на территории Газы.

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