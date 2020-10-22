Степанакерт, , 22:42 — REGNUM Министерство обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опубликовало дополнительный список погибших за последние сутки.

Военное ведомство НКР сообщило 22 октября о гибели еще 26 военнослужащих в ходе боевых действий против войск Азербайджана.

Несколькими часами ранее минобороны НКР обнародовало список из 40 погибших военных.

С учетом этих данных, с 27 сентября в зоне боевых действий погибли 900 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Напомним, власти Азербайджана заявили, что не будут сообщать о своих потерях до завершения военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны применяют практически все виды тяжёлого вооружения и несут большие потери.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении опровергли слова Алиева о захвате границы с Ираном в Карабахе