Париж, , 22:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со своим армянским коллегой Арменом Саркисяном в рамках дипломатических усилий Франции по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом в четверг, 22 октября, сообщает Le Figaro.

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В своей резиденции в Елисейском дворце президент Франции принял президента Армении, ранее проведя телефонные переговоры с премьер-министром этой страны Николом Паршиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Главы двух государств обсудили варианты мирного урегулирования в Нагорном Карабахе.

Напомним, 20 октября тема войны в Нагорном Карабахе обсуждалась в ходе телефонных переговоров президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона.

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