Бейрут, , 22:17 — REGNUM Лидер суннитов Ливана Саад Харири в четвертый раз стал премьер-министром страны, 22 октября сообщает агентство Reuters.

«Я полон решимости работать, чтобы остановить крах, который угрожает нашей экономике, нашему обществу и безопасности» , — заявил Харири после вступления на пост.

50-летний Харири занял пост, который традиционно занимают сунниты в системе разделения власти Ливана, после длительного перерыва, за время которого страна столкнулась с тяжелейшим финансовым кризисом, эпидемией COVID-19 и трагедией в порту Бейрута.

Харири был единственным кандидатом на пост премьер-министра на переговорах между политическими и религиозными силами страны и был поддержан большинством парламентариев Ливана.

Харири поддержали суннитское «Движение за будущее», шиитская партия «Амаль», партия друзов и ряд небольших партий. Шиитское движение «Хезболла» и христианские партии не поддерживали Харири, но и не выдвигали своих кандидатов.

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