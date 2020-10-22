Бейрут, 22 октября 2020, 22:17 — REGNUM Лидер суннитов Ливана Саад Харири в четвертый раз стал премьер-министром страны, 22 октября сообщает агентство Reuters.
50-летний Харири занял пост, который традиционно занимают сунниты в системе разделения власти Ливана, после длительного перерыва, за время которого страна столкнулась с тяжелейшим финансовым кризисом, эпидемией COVID-19 и трагедией в порту Бейрута.
Харири был единственным кандидатом на пост премьер-министра на переговорах между политическими и религиозными силами страны и был поддержан большинством парламентариев Ливана.
Харири поддержали суннитское «Движение за будущее», шиитская партия «Амаль», партия друзов и ряд небольших партий. Шиитское движение «Хезболла» и христианские партии не поддерживали Харири, но и не выдвигали своих кандидатов.
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