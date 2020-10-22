Париж, , 22:40 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 34 210 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 165 пациентов. Об этом в четверг, 22 октября, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 41 622 новых случая заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 999 тысяч. Ранее, 21 октября, во Франции было зафиксировано 26 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2.

Напомним, премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о введении с 23 октября комендантского часа в 54 департаментах Франции из-за распространения вируса SARS-CoV-2.

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