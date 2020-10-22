Степанакерт, 22 октября 2020, 21:46 — REGNUM Интенсивные бои идут возле двух сёл Мартунинского района, сообщил 22 октября пресс-секретарь президента Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян.
По его словам, ожесточенные бои продолжаются возле сел Шехер и Дживани Мартунинского района.
«Боевые действия активно продолжаются по всей протяженности передней линии. Армия обороны в данный момент ведет ожесточенные бои близ сел Шехер и Дживани Мартунинского района», — цитирует слова Ваграма Погосяна Инфоцентр НКР.
Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны применяют практически все виды тяжёлого вооружения и несут большие потери.
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