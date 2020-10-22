Подгорица, , 21:56 — REGNUM Глава делегации ЕС Александр Дрлевич 22 октября заявил, что регионы Европы разделяют не только вызовы, но и потенциал и возможности для улучшения экономического и политического положения, которые необходимо совместно использовать для достижения целей стратегии Европейского союза для Дунайского региона (далее — EUSDR). Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Дрлевич 22 октября представлял Черногорию на совещании министров в рамках IX форума EUSDR, где Хорватия завершила своё председательство в этой организации. Встречу, которая была проведена по видеосвязи, открыл министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич-Радман.

«На встрече была принята министерская декларация, в которой акцент был сделан именно на неблагоприятных событиях, которые ознаменовали председательство Хорватии, в частности, на корона-кризисе, а также на сильном землетрясении, которое оказало разрушительное воздействие на Загреб как торговый, экономический, культурный и развивающий центр Хорватии. Кроме того, в декларации особое место заняли программные документы, которые были приняты и опубликованы раннее, а также подписано «Европейское зеленое соглашение», представляющее собой дорожную карту устойчивости экономики ЕС путем решения климатических и экологических проблем», — указал Дрлевич.