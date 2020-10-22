Ново-Огарево, Московская область, , 21:30 — REGNUM От санкции против России «за Крым» страдают сами крымчане, и при этом вводящий эти санкции Запад говорит, что крымчане — «жертвы аннексии».

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К тому же санкции вводятся за то, что крымчане выбрали быть с Россией. То есть их наказывают за их волеизъявление. Говорить о том, что такие санкции правомочны, было бы бредом, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Путин "За что же против них вводят санкции? А если они проголосовали, значит, это проявление демократии. Как же можно наказывать за демократию? Бред, чушь собачья. Но это происходит».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции «за Крым» против России были введены в 2014 г. — после воссоединения Крыма с Россией. Сначала санкции ввели США, затем — Евросоюз.

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