Ново-Огарево, Московская область, 22 октября 2020, 21:30 — REGNUM От санкции против России «за Крым» страдают сами крымчане, и при этом вводящий эти санкции Запад говорит, что крымчане — «жертвы аннексии».
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К тому же санкции вводятся за то, что крымчане выбрали быть с Россией. То есть их наказывают за их волеизъявление. Говорить о том, что такие санкции правомочны, было бы бредом, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции «за Крым» против России были введены в 2014 г. — после воссоединения Крыма с Россией. Сначала санкции ввели США, затем — Евросоюз.
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