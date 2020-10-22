Подгорица, , 21:08 — REGNUM Председатель парламента Хорватии Гордан Яндрокович направил главе парламента Черногории Алексе Бечичу поздравления по случаю избрания на этот пост, в котором он подтвердил готовность Республики Хорватия к дальнейшему развитию двусторонних дружественных отношений между двумя государствами и народами. Речь идет, как отметил сам Яндрокович, прежде всего, о парламентском взаимодействии, в форме оказания поддержки в процессе демократизации и передачи хорватского опыта в области евроинтеграции Европейскому союзу. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Поблагодарив своего коллегу за поздравления, Бечич подчеркнул, что отношения между Черногорией и Республикой Хорватия характеризуются тесным сотрудничеством на самом высоком политическом уровне, в рамках которого явно проявляется заинтересованность в укреплении экономического и парламентского взаимодействия, которые являются предпосылкой для улучшения общих отношений между нашими двумя дружественными странами.

«Активная позиция Хорватии через постоянную политическую и экспертную помощь вселяет оптимизм в то, что Черногория самоотверженно работает над выполнением ключевых критериев членства в Европейском союзе, чтобы в ближайшем будущем стать его равноправными членом.»