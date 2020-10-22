Киев, , 20:53 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский «в ближайшее время» оценит достигнутые отдельными министерствами результаты, по результатам чего в нынешнем правительстве может быть кадровая ротация.

Об этом он заявил в интервью украинским телеканалам вечером 22 октября.

«Головы могут полететь. Это правда… Самые слабые будут уволены», — подтвердил Зеленский.

Каких-то конкретных министров, которым угрожает отставка, президент называть не стал.

Вместе с тем, он опроверг информацию, что кого-то из министров могут из-за якобы плохих отношений с депутатами Рады. По мнению Зеленского, такие заявления — «это непрофессионально, это детство».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявлял, что его не смущают постоянные ротации в правительстве Украины и он готов менять как весь кабмин, так и отдельных чиновников до тех пор, пока не найдет оптимальную конфигурацию.