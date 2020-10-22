Ново-Огарево, Московская область, , 20:50 — REGNUM Оценив возможные угрозы от размещения американских ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Россия отреагирует соответствующим образом, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

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По словам российского лидера, в зависимости от угроз «мы будем предпринимать ответные меры по обеспечению нашей безопасности».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 г. спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Пентагон, возможно, разместит ракеты средней дальности на территории Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности в Японии.

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