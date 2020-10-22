22 октября 2020 | Время чтения 3 мин

Президент России не допустил, чтобы его визит в Сербию стал лишь очередной рекламой для Вучича, а также грязным оскорблением Сербской православной церкви, сербского патриарха и многовековых сербско-российских связей, одной из важнейших частей которых является совместное освобождение Белграда от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

Младжан Джорджевич, , 21:10 — REGNUM Хотя с июня этого года президент Сербии Александр Вучич и все подконтрольные ему СМИ спешили убедить граждан Сербии в том, что президент Российской Федерации Владимир Путин приедет с визитом в сербскую столицу 20 октября — в День освобождения Белграда во Второй мировой войне — для того, чтобы присутствовать на открытии храма Святого Саввы, этого не произошло.

Владимир Путин беседует с Александром Вучичем Kremlin.ru

Сначала мягкая, а затем и откровенная подготовка сербской общественности к возможному отказу в приезде президента России началась сразу после подписания «Вашингтонского соглашения» — документа, который временно всколыхнул не только всю сербскую общественность, но и те части мира, которых данный документ касался. Время от времени сербскую общественность предупреждали о том, что с начала пандемии коронавируса президент Путин живет и работает в особых условиях, придерживаясь жестких мер, направленных на защиту его здоровья, включая использование онлайн-платформы Zoom для проведения встреч.

Александр Вучич и Дональд Трамп Predsednik.rs

Хорошо скоординированный способ параллельного размещения информации и дезинформации через подконтрольные Вучичу СМИ принес желаемый эффект, который стал виден во всей красе за несколько дней до 20 октября. «Я несколько раз разговаривал с Путиным, и что-то я не вижу, чтобы он куда-то ездил», — сказал 15 октября Вучич, дав понять гражданам Сербии, что отсутствие Путина — якобы не очень важный факт. Однако всего за несколько недель до этого приезд Путина анонсировался чуть ли не как личная поддержка Вучича и его (предательской) политики со стороны президента РФ.

Собор Святого Саввы в Белграде George Groutas

В своих предыдущих статьях я описывал, как выглядела последовательность событий, которая привела к радикальному повороту Вучича в сторону от России. Зато радует то, что государственное руководство Российской Федерации вроде бы поняло намерения Вучича и решило дать ему понять, что пора прекращать лицемерить и заключать договоры с теми, кто бомбил Сербию и убивал ее граждан в Косово и Метохии.

Президент России таким образом не допустил, чтобы его приезд и участие в торжественном открытии храма Святого Саввы в Белграде, на отделочные работы в котором Россия предоставила финансовые средства, стали лишь очередной рекламой для Вучича, а также грязным оскорблением Сербской православной церкви, сербского патриарха и многовековых сербско-российских связей, одной из важнейших частей которых является совместное освобождение Белграда от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.

Владимир Путин посещает храм Святого Саввы во время официального визита в Сербию. 2019 Kremlin.ru

Многочисленные скандалы, сотрясающие Сербскую православную церковь, в которых замешан настоятель крупнейшего православного храма на Балканах, вместе со всеми предыдущими элементами, которые носили характер новой резолюции Информбюро, стали достаточным основанием для того, чтобы главный защитник сербской территориальной целостности — президент России — не приехал с ранее объявленным и подготовленным визитом в Сербию. Этот факт является тонким, но недвусмысленным посланием лицемерному президенту Сербии, его покровителям и сателлитам, а также верхушке Сербской православной церкви.

Дальнейшие действия российского руководства на сербском направлении будут зависеть от того, как оно оценит назначение на протокольную должность спикера парламента, на данный момент уже бывшего министра иностранных дел Сербии Ивицы Дачича. К тому же стоит дождаться решения о том, кто станет новым министром энергетики, а то всё более громкими становятся слухи, согласно которым место перейдет в руки «американских игроков» в Сербии — Зораны Михайлович или Синиши Мали. Если так будет на самом деле, то это станет недвусмысленной демонстрацией Вучичем характера его дальнейших шагов к полному осуществлению позорного «Вашингтонского соглашения», в соответствии с которым Сербия обязалась быстро перенаправить свой спрос на энергоносители в пользу американских поставщиков. Другими словами, это будет очередной шаг в сторону вытеснения России из Сербии, в сторону тихого введения санкций против России, и еще более сильный и подлый удар в спину России.