Тирана, , 01:04 — REGNUM Во вторник, 20 октября, накануне встречи премьер-министра Албании Эди Рамы с главой МИД Греции Никосом Дендиасом, глава отделения косовской партии «Движение за самоопределение» в Албании Боикен Абази был арестован полицией Албании.

Вот как прокомментировали данное событие в «Самоопределении»:

…Новость о его аресте в самом «Самоопределении» узнали из СМИ, что говорит о том, что это был заказной арест… Боикен Абази был арестован полицией по пути на мирный митинг протеста, который должен был состояться напротив Министерства иностранных дел.

Это типичный заказной арест. Арест был совершен перед началом митинга, даже до того, как Абази прибыл на оговоренное место проведение митинга. Целью мирного митинга протеста, организованного Обществом «Чамерия» и Партией за справедливость, интеграцию и единство, было представление требований, относящихся к положению албанцев в Чамерии (населенный албанцами юг Греции — ИА REGNUM), об отмене военного закона (албанцы-мусульмане были высланы из Греции как пособники фашистов и до сих пор подвергаются дискриминации в Греции — ИА REGNUM) и справедливой делимитации на море.

То, что под прицел попали «Движение за самоопределение» и Боикен Абази, демонстрирует низость политики правительства Рамы, который пожелал приподнести такой насильственный подарок гостю из Греции.

«Движение за самоопределение» вытупает за дружбу и сотрудничество между народами, за европейские права для национальных меньшинств, но прежде всего за справедливые, а не проводящие политику дискриминации, государства. Пока греческое государство будет продолжать проводить враждебную и дискриминационную политику в отношении албанцев, мы продолжим говорить правду, в том числе проводя протесты и Рама не сможет остановить нас прицельными арестами.

Мы призываем освободить Боикена Абази в течение часа или раньше и осудить тех, кто отдал приказ о политическом преследовании и объективации нашей партии!

Напомним, главой «Движения за самоопределение» является бывший премьер-министр Косово Авдулла Хоти.

Читайте ранее в этом сюжете: Албания и Греция обратятся в Международный суд для решения спора о границах