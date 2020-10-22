Ново-Огарево, Московская область, 22 октября 2020, 20:33 — REGNUM Хотелось бы, чтобы США внесли свою лепту в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Следите за развитием событий в трансляции: «Нагорный Карабах: перемирие только на бумаге — все новости»
Комментируя состояние переговорного процесса между Ереваном и Баку, российский президент напомнил, что завтра, 23 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана будут находиться в Вашингтоне на переговорах по Карабаху.
Напомним, США являются, как и Россия, сопредседателем Минской группы ОБСЕ — структуры, созданной специально для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.
Читайте ранее в этом сюжете: В Карабахе опубликовали новые списки погибших военных
Читайте развитие сюжета: В Карабахе рассказали о боях в Мартунинском районе