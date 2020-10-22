Ново-Огарево, Московская область, , 20:33 — REGNUM Хотелось бы, чтобы США внесли свою лепту в урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Нагорный Карабах Минобороны Армении

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Комментируя состояние переговорного процесса между Ереваном и Баку, российский президент напомнил, что завтра, 23 октября, министры иностранных дел Армении и Азербайджана будут находиться в Вашингтоне на переговорах по Карабаху.

Путин «Я очень рассчитываю, что американские наши партнёры будут действовать в унисон с нами, будут помогать урегулированию. Будем надеяться на лучшее».

Напомним, США являются, как и Россия, сопредседателем Минской группы ОБСЕ — структуры, созданной специально для урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

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