Париж, , 20:38 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен отправится в Россию, чтобы обсудить со своим российским коллегой Владимиром Колокольцевым борьбу против терроризма и другие вопросы. Об этом в среду, 22 октября, сообщает Le Figaro.

Жеральд Дарманен Economie.gouv.fr

Министры обсудят сотрудничество двух стран по линии борьбы против терроризма, нелегальной миграции и организованной преступности. Визит Дарманена был запланирован еще до недавнего убийства исламистом чеченского происхождения французского учителя Самуэля Пати.

Напомним, 16 октября 18-летний Абдуллах Анзоров убил и обезглавил учителя истории Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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