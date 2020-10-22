Минск, , 20:05 — REGNUM Российская финансовая помощь и ранее созданная правительством Белоруссии «подушка безопасности» позволят официальному Минску избежать отказа от обслуживания государственного долга. Об этом заявил директор группы «Суверенные рейтинги» S&P Global Ratings Максим Рыбников.

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«Мы ожидаем, что Белоруссия продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать евробонды, а также другой государственный долг. У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в ближайшие месяцы поступят кредиты от России и ЕФСР. Вместе с тем, на горизонте 12−18 месяцев риски более высокие, что и отражено в нашем негативном прогнозе по рейтингам», — сказал он.

Эксперт S&P в интервью белорусскому порталу tut. by уточнил: «Многое зависит от развития политической ситуации в Белоруссии, готовности России продолжать предоставлять поддержку, а также динамики мировой экономики, что, в свою очередь, будет влиять на платежный баланс и доступ страны к международным рынкам капитала».

Кроме того, по словам Рыбникова, на белорусской экономике неблагополучно сказывается политическая дестабилизация. «Сохранение политического кризиса в течение продолжительного срока несет в себе целый ряд краткосрочных и среднесрочных рисков для экономического роста, платежного баланса и финансовой системы. Говоря о бюджетных показателях, отмечу, что мы прогнозируем дефицит бюджета в размере 2,5% ВВП на 2020 год, что примерно эквивалентно 3,5 млрд белорусских рублей. Чистый государственный долг вырастет на 11 процентных пунктов с 24% ВВП в конце 2019 года до 35% ВВП к концу 2020 года. Это, конечно, существенный скачок», — сказал эксперт.

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