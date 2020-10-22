Рим, , 20:03 — REGNUM Группа лишившихся «золотых пенсий» экс-депутатов парламента Италии обжаловала это решение национальных властей в суде Евросоюза, передает Mediaset в четверг, 22 октября.

Однако и в Брюсселе, как ранее в Риме, их требования были отклонены. Имена истцов не указываются.

Законопроект об отмене «золотых пенсий» был внесен в парламент Италии в 2018 году и принят годом позже. Он предполагает, что никто из граждан, получающих высокие пенсии не в результате уплаты взносов, а по другим причинам (к ним относятся прежде всего бывшие министры и депутаты), не должен получать более 4000 евро в месяц. Высвобожденные средства должны направляться на повышение минимальных пенсий.

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