Ново-Огарево, Московская область, 22 октября 2020, 19:39 — REGNUM Без договоров по контролю над вооружениями мир обречён, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».
Таким образом глава государства ответил на вопрос о значении таких соглашений, как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Следите за развитием событий в трансляции: «Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» — трансляция»
Президент отметил, что Россия считает возможным поставить производство гиперзвукового оружия под контроль международных договорённостей — например, включив его в договор типа СНВ-3.
Он напомнил, что Россия в своё время начала работать над новейшими видами вооружений после того, как США вышли из Договора об ограничении систем противоракетной обороны. И когда Россия разрабатывает новые вооружения, с Запада звучат тезисы, что «и это надо учесть».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что Россия не против включения Китая в договор по контролю над вооружениями, но если этого так хотят США, то они и должны работать над этим вопросом.
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