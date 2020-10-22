Баку, , 19:38 — REGNUM Азербайджанские войска установили свой контроль над рядом населенных пунктов в Физулинском и Джабраильском районах Карабаха, сообщил 22 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

Ильхам Алиев President.az

По его словам, «освобождены от оккупации» восемь сел.

«Доблестная армия Азербайджана освободила от оккупации села Молавели, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Местелибейли и Дерзили Джабраильского района. Да здравствует азербайджанская армия. Карабах — это Азербайджан», — написал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона к 22 октября официально признала гибель в этих боях более 800 своих военных. Баку аналогичные данные засекретил.

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