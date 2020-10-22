Баку, 22 октября 2020, 19:38 — REGNUM Азербайджанские войска установили свой контроль над рядом населенных пунктов в Физулинском и Джабраильском районах Карабаха, сообщил 22 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев
President.az

По его словам, «освобождены от оккупации» восемь сел.

«Доблестная армия Азербайджана освободила от оккупации села Молавели, Йухары Рафидинли, Ашагы Рафидинли Физулинского района, села Сирик, Шыхлар, Местелибейли и Дерзили Джабраильского района. Да здравствует азербайджанская армия. Карабах — это Азербайджан», — написал Алиев.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона к 22 октября официально признала гибель в этих боях более 800 своих военных. Баку аналогичные данные засекретил.

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