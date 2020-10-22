Киев, , 19:26 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявляет, что никчемность сегодняшней власти заключается в том, что она пытается поставить крест на всем, начиная от исторической памяти, заканчивая любыми социально-экономическими достижениями.

Об этом он заявил в ходе визита в Кривой Рог (Днепропетровская область Украины) сегодня, 22 октября.

«Никчемность сегодняшней власти заключается в том, что пытается поставить крест на всем. Крест на подвиге… преобразовали жизнь нашу и сделали ее из бедной, что было при Порошенко в нищую при Зеленском. Жилищно-коммунальные тарифы, безработица, то есть это все то, что сегодня, к сожалению, происходит у нас в стране», — заявил Медведчук.

Он напомнил, что 25 октября на Украине состоятся местные выборы, и людям надо определиться.

«Если они хотят голосовать за партию «Слуга народа», если они хотят поддерживать эту партию — они должны понимать, что мира в стране не будет при них, страна будет еще глубже падать в пропасть нищеты; будут пропадать те рабочие места, которые еще есть, будут закрываться предприятия; будут распродаваться самые важные стратегические предприятия. Уже легализовали казино. Сейчас хотят легализовать марихуану. Нашу страну превращают в помойную яму», — подчеркнул политик.

При этом он отметил, что у украинцев есть реальная альтернатива нынешней власти — оппозиция в лице «Оппозиционной платформы — За жизнь», которая готова и знает, как установить мир, как радикальным образом изменить экономическую реформу и экономику страны, как реально наполнить социальные программы для граждан, соблюсти их права и гарантии, предусмотренные конституцией.

«Этот выбор придется всем нам сделать 25 октября», — добавил политик.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября, в ближайшее воскресенье, на Украине должны состояться местные выборы. Согласно последним соцопросам, главными конкурентами за электоральные симпатии как раз являются «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».