Ново-Огарево, Московская область, , 19:21 — REGNUM Участие Китая в договоре типа СНВ-3 не должно становиться проблемой для России, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

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Российский лидер пояснил, что Россия не против вовлечения Китая в договор о контроле над вооружениями, но только это не будет делаться за счёт Москвы и руками Москвы.

Путин «На нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним. Если кто-то хочет так сделать — пускай этого и добивается, мы же не возражаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон высказывал и продолжает высказывать две претензии к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Первая заключается в том, что Москва якобы нарушает договор. Вторая — что договор устарел, поскольку в нём нет Китая. Срок действия СНВ-3 завершается в феврале 2021 г., и сейчас обсуждается вариант продления его на год при условии заморозки США и Россией ядерных вооружений.

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