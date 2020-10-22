Москва, , 19:05 — REGNUM Сокращений численности Вооруженных сил России не планируется, а все предложения Минфина РФ на эту тему — не более чем дискуссия, заявил 22 октября президент России Владимир Путин на форуме «Валдай».

Владимир Путин на военных учениях Kremlin.ru

»Никакие решений пока у нас не планируются, мы не планируем ни сокращения, ни увеличения каких-то сроков, это просто одно из предложений Министерства финансов, оно пока до меня даже не дошло. Это всё дискуссии внутри правительственных ведомств между собой», — сказал Владимир Путин, отвечая на вопрос о недавних предложениях Минфина по «реформированию» Вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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