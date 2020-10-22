Москва, , 18:57 — REGNUM Размывание нравственных ценностей и ориентиров сопровождается потерей у человечества смысла существования, заявил 22 октября президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Валдай».

По мнению президента России, это нужно исправлять и начинать с себя.

«Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с утратой, размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования, если хотите — миссии человека на планете Земля. Такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или даже созыва крупной международной конференции. Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей, и начинать нужно с себя, с каждого человека, сообществ, с государств, а уже потом бороться за мировое устройство»,— сказал Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, форум «Валдай» проводится в Москве с 20 по 22 октября. Его центральная тема — «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира».

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