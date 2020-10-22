Ново-Огарево, Московская область, , 18:52 — REGNUM Человечество столкнулось с серьёзным размыванием нравственных ценностей и потерей ощущения смысла собственного существования. Об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии XVII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

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»Человечество достигло очень высокого технологического и социально-экономического уровня. И вместе с тем столкнулось с размыванием нравственных ценностей, потерей ориентиров и ощущения смысла существования… если хотите — миссии человека на планете Земля», — заявил Путин.

«Такой кризис не разрешается при помощи дипломатических переговоров или созывами крупных международных конференций. Он требует переоценки приоритетов и переосмысления целей. И начинать нужно с себя. С каждого человека. С сообщества, с государства, а уже потом — бороться за мировое устройство», — подчеркнул он.

По его мнению, такая переоценка неизбежно состоится и, возможно, она произойдёт уже в ближайшем будущем в связи с теми потрясениями, которые повлекла эпидемия коронавируса.

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