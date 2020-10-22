Ново-Огарево, Московская область, 22 октября 2020, 18:51 — REGNUM Право вето и другие доказавшие свою эффективность механизмы ООН должны быть сохранены, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Заседание Совета Безопасности ООН
Заседание Совета Безопасности ООН
Kremlin.ru
"Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и вовсе отбросить как устаревшие и устранить их».
Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правом вето в ООН пользуются пять стран — Россия, Китай, Великобритания, Франция и США. На последней сессии ГА ООН прозвучали предложения реформировать организацию.

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