Ново-Огарево, Московская область, , 18:51 — REGNUM Право вето и другие доказавшие свою эффективность механизмы ООН должны быть сохранены, заявил 22 октября президент РФ Владимир Путин на заседании клуба «Валдай».

Заседание Совета Безопасности ООН Kremlin.ru

Путин "Не могу согласиться с тем, что существующие международные структуры надо полностью перестроить, а то и вовсе отбросить как устаревшие и устранить их».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правом вето в ООН пользуются пять стран — Россия, Китай, Великобритания, Франция и США. На последней сессии ГА ООН прозвучали предложения реформировать организацию.

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