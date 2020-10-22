Киев, , 18:55 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский даже примерно не знает, сколько денег будет необходимо для восстановления Донбасса после завершения боевых действий.

Об этом он заявил в интервью центральным телеканалам вечером 22 октября.

Зеленский заявил, что от 10 до 50 млрд долларов надо, чтобы «поднять Донбасс» после войны.

«Мы не понимаем полностью эту цифру… сколько там предприятий вывезено на металл, что там с шахтами. Этой информации просто нет. Поэтому, мы не знаем, сколько миллиардов нужно, чтобы восстановить Донбасс», — отметил он.

Президент также заявил, что когда кто-то из украинских политиков говорит, что знает стоимость восстановления Донбасса — «это ложь».

Ранее в этом же интервью Зеленский заявил, что у него есть ощущение, что в Донбасс после урегулирования конфликта «придут большие деньги», в результате создания в регионе свободной экономической зоны.